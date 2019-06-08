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Esed rejimi TSK gözlem noktasını hedef aldı

Esed rejimi, TSK'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan 9 nolu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla vurdu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:23
Esed rejimi TSK gözlem noktasını hedef aldı

Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınlarına topçu saldırısı düzenledi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki, İdib'in güneyinde yer alan, Hama'nın kuzey kırsalındaki Morik ilçesinde bulunan 9 nolu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Rejim güçleri, İdib'in güneyinde yer alan, Hama'nın kuzey kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 nolu gözlem noktasının yakınını 29 Nisan'da, 4 ve 12 Mayıs'ta da hedef almıştı.

TSK'nin, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:23
  1. TSK
  2. Esed rejimi

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  • Alkan Alkan 22 dk önce
    TERÖRIST VEDE KATIL DINSIZ IMANSIZ KAFIRIN OGLU ESADIN NEREDE GIZLENIYORSA GIZLENDIGI YERI IHH LARIMIZ TESPIT EDIP PARÇALARI BILE BULUNAMAYACAK SEKILDE KALDIGI MEKANI ILE HAVAYA UÇURUNKI MASUMLARIN AHI AHESDE AHESDE ÇIKSIN ALLAHSIZ KATIL OGLU KATIL SIYONIST PIÇ BU TERÖRIST ESADIN BABASIDA KATIL VE TERÖRIST IDI BABASI ESAD DENEN KAFIRDE 30 40 BINKISIYI HALKINI ÖLDÜRMÜSTÜ AILECEK TERÖRIST SIYONIST PIÇLERI BU KATILLER

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