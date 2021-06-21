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Dünya Esed rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu: 7 ölü 10 yaralı
Dünya

Esed rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu: 7 ölü 10 yaralı

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi güçleri, İdlib'in güney kırsalında sivillere yönelik katliamlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 12:24:00 -
Esed rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu: 7 ölü 10 yaralı

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi güçleri, İdlib'in güney kırsalında sivillere yönelik katliamlarına devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün sabah saatlerinden bu yana, İdlib'in güney kırsalında bulunan Cebel Zaviye bölgesindeki sivil yerleşimler karadan yoğun olarak bombalanıyor.

Bölge kaynakları saldırılarda şimdiye dek en az 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bölge genelinde Rusya ve rejim güçlerinin şiddetli bombardımanının sürdüğü ifade ediliyor.

Mayıs ayı sonundan bu yana şiddetlenen saldırılarda şimdiye dek onlarca sivil hayatını kaybetti.

Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçleri, İdlib'e yönelik kapsamlı kara harekatları öncesinde, şiddetli bombardımanlar ve ardından karadan sızma girişimlerinde bulunuyor.

İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor. Bir kara saldırısının bölgede ciddi bir insani krize yol açmasından ve Türkiye sınırına yönelik büyük bir sivil göçünü tetiklemesinden endişe ediliyor.

 

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