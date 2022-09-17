Esed rejimi duyurdu: 5 asker öldü

Suriye devlet medyası, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 askerin öldüğünü belirtti.

Suriye devlet medyasının ismi açıklanmayan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara gece yarısından sonra hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırı sonucu 5 Suriye askerinin öldüğü ve saldırının "maddi kayıplara" da yol açtığı ifade edilirken, İsrail füzelerinin bir kısmının hedeflerine ulaşmadan hava savunma sistemiyle düşürüldüğü öne sürüldü.

İsrail'den ise söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Ancak İsrail zaman zaman Esad güçlerini desteklemek için savaşçı gönderen Lübnan Hizbullahı gibi İran destekli silahlı grupların üslerini hedef aldığını belirtiyor.