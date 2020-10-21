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Aktüel Esed rejimi akaryakıt fiyatlarını iki katına çıkardı
Aktüel

Esed rejimi akaryakıt fiyatlarını iki katına çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:45:21 -
Esed rejimi akaryakıt fiyatlarını iki katına çıkardı

ANKARA (AA) - Esed rejimi kontrol ettiği bölgelerde akaryakıt fiyatlarını son iki haftada uyguladığı zamlarla iki katına çıkardı.

Kontrol ettiği bölgelerde yakıt kıtlığı ve ekonomik kriz yaşamaya devam eden Esed rejimi, halkına karşı açtığı savaşın yükünü halka yüklemeyi sürdürüyor.

Rejimin son iki haftada üst üste yaptığı zamlarla benzinin litre fiyatı 450 Suriye lirasından 650 Suriye lirasına, 95 Oktan benzinin litre fiyatı 550 Suriye lirasından 1050 Suriye lirasına ve mazot fiyatı 296 Suriye lirasından 650 Suriye lirasına yükseldi.

Esed rejiminin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zamlar için ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve nakliye masraflarının artması gerekçe gösterildi.

- Esed rejiminin yakıt krizi

İç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabilen Suriye'de, petrol sahalarının yüzde 70'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Esed rejiminin kontrol ettiği Halep, Lazkiye, Şam ve Hama kentlerinde halk, akaryakıt temini için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor.






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