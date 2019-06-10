Esed lüpçülük yapıyor

Suriye’de katil rejim, katliamlardan canlarını kurtarıp, göçmen durumuna düşen muhalif sivillerin ülkedeki mal ve mülklerine konmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, göçmen durumundaki Suriyelilere dönmek için süre tanıyan ve dönmemeleri halinde mallarına el konulacağını açıklayan Esed, argodaki tabiriyle lüpçülük (mallara konma-beleşçi) yapmayı sürdürüyor.

Esed rejiminin, kontrolündeki bölgelerde muhaliflere ait terk edilmiş konut ve mülkleri yıktığı bu kez İngiliz medyasına yansıdı. Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Esed rejimi çatışmaların dinmesinin ardından, yurtlarını terk eden muhaliflere ait çok sayıda konut ve iş yerini, “çatışma sonrası süpürme faaliyeti” adı altında yıktı.

Kimse dönmesin istiyorlar

Avrupa Barış Enstitüsü adlı sivil toplum kuruluşunun henüz yayımlanmamış raporunda, Esed yönetiminin geçen yılın eylül ve aralık ayları arasında, “çatışma sonrası süpürme faaliyeti” kapsamında 334 yıkım duyurusu yaptığı ortaya kondu. Raporda, “bombalardan hasar gören binaları temizlemek”, “terör örgütlerine ait tünelleri, patlayıcı ve mühimmatı yok etmek” gibi gerekçelerle yapılan yıkımlarla aslında yurtlarını terk eden muhaliflerin dönüşünü zorlaştırarak söz konusu bölgelerde rejimin hakimiyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Öğretmen evi bile yok edildi

Örneğin başkent Şam’da uzun süre muhaliflerin kontrolünde bulunan Kabun Mahallesi’nde “Öğretmenler Evi” adı verilen bir apartmanın “teröristlere ait patlayıcı kalıntılarını yok etme” gerekçesiyle ordu birliklerince yıkıldığı kaydedildi. İşadamı Emced Faruk, geride bıraktığı Kabun Mahallesi’ndeki organize sanayi sitesindeki birçok iş yerinin Şam yönetimi tarafından yok edildiğini aktardı. Ülkede bu tür yıkımların artık “sıradan” olaylar haline geldiği vurgulanan raporda, sivillere ait konut ve mülklerin yok edilmesinin, evlerine geri dönmek isteyen milyonlarca Suriyelinin ülkeyle bağını kopardığı ve dönüşünün önünü kestiği belirtildi.