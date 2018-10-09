'Esed aşığı' Doğu Perinçek'e şok! "Kardeşim için Der'a" TRT'de
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği ve TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, "Kardeşim için Der'a" filmi, bu akşam TRT 1'de yayınlandı. Katil Esed rejiminin kirli yüzünü gösteren filmin devlet kanalında yayınlanması 'Esed aşığı' Doğu Perinçek'in Hükümetin katil Esed ile anlaşma yolunda olduğu iddialarını adeta çürütmüş oldu.09 Ekim 2018 Salı 21:31
TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği "Kardeşim için Der'a" filmi, bu akşam TRT 1'de yayınlandı.
Hükümetin katil Esed ile anlaşma yolunda olduğunu söyleyen Doğu Perinçek'in iddialarını da boşa çıkaran film, katil Esed'in Der'a kentinde kendi halkını katlederek iç savaşı başlattığını anlatıyor.
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