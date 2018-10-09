'Esed aşığı' Doğu Perinçek'e şok! "Kardeşim için Der'a" TRT'de

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği "Kardeşim için Der'a" filmi, bu akşam TRT 1'de yayınlandı.

Hükümetin katil Esed ile anlaşma yolunda olduğunu söyleyen Doğu Perinçek'in iddialarını da boşa çıkaran film, katil Esed'in Der'a kentinde kendi halkını katlederek iç savaşı başlattığını anlatıyor.