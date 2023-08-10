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Aktüel Eşcinsellik de Disney'i kurtaramadı! Rakamlar şok etti...
Aktüel

Eşcinsellik de Disney'i kurtaramadı! Rakamlar şok etti...

Yeniakit Publisher
2023-08-10 17:43:00 -
Eşcinsellik de Disney'i kurtaramadı! Rakamlar şok etti...

Eşcinsellik temalı dizileriyle ön planda olan ve ülkemizde de son olarak Atatürk dizisi ile ilgili gündem olan Disney platformu için ortaya çıkan rakamlar şok etkisi yaptı.

Eşcinsellik temalı dizileriyle ön planda olan ve ülkemizde de son olarak Atatürk dizisi ile ilgili gündem olan Disney platformu için ortaya çıkan rakamlar şok etkisi yaptı.

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7,4 gerilediğini belirtti.

Bazı ülkelere ait içerikleri yayından çeken platformdan, son 3 ayda toplam 11,7 milyon kullanıcı ayrıldı. Üye kayıplarının büyük çoğunluğu, ulusal içeriklerin kaldırıldığı Hindistan'dan geldi.

Ayrıca platformun yayın kaybı geçen yıldan bu yana devam etti ve Disney, üçüncü çeyrekte 512 milyon dolar zarara uğradı.

Kovid-19 salgınının etkisini azaltması ve sinema salonlarının yeniden açılmasıyla birlikte geçen yıldan bu yana zarara uğrayan Disney Plus, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkedeki yerel yapımlara desteğini durdurma kararı almıştı.
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Bu kapsamda "Recep İvedik 7", "Yılbaşı Gecesi", "Bursa Bülbülü" gibi orijinal Türk yapımlarını kaldıran platform, kendi yapımı Atatürk dizisini uluslararası platformda yayınlamama kararı almasının ardından Türkiye'de tepki çekmişti.

Platformun bu kararının ardında ABD'deki Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) etkisi olduğu öne sürülmüştü.

 

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