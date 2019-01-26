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Eşcinseller din alimini katletti

Hollanda merkezli eşcinsel bir derneğin Mali’de faaliyet yürütmesine karşı çıkan din alimi Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare, sabah namazı çıkışında bıçaklanarak öldürüldü.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
Eşcinseller din alimini katletti

 Haber Merkezi 

Eşcinsel sapkınlığın başkenti Hollanda’nın desteğiyle Mali’de yaygınlaştırılmak istenen homoseksüel sapkınlığa karşı çıkan Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare isimli bir din alimi, ahlaksızlarca bıçaklanarak katledildi. Sivillerin Korunması ve Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeyh Yattabare, Mali’nin başkenti Bamako’da, sabah namazı çıkışı, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri süren 26 yaşındaki Moussa Guindo tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Yattabare yaşamını yitirirken, saldırgan Guindo ise bıçağıyla en yakın karakola teslim oldu. Guindo, Yattabare’nin kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri sürdü. Yerel kaynaklar, Yattabare’nin, geçen ay ülkede Hollanda merkezli bir vakfın, “cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı” yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiğini aktardı. Kaynaklar, Yattabare’yi öldüren kişinin, bu eğitimi destekleyen çevreler tarafından azmettirildiğini savundu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
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  11. Moussa Guindo

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