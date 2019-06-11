Eşcinsel sapkınlığı normalleştiriyorlar! "Sanki bir yerlerden düğmeye basılmış gibi..." Eşcinsel sapkınlığın ülkemizde de hiç olmadığı kadar yükseldiği şu günlerde, dünya ülkelerinden deeşcinsel evliliklerin yasal hale getirildiği haberleri geliyor.

Eşcinsellik konusundaki kampanyaya tüm dünyada hız verdiler. Eşçinsel ilişkiyi cezalandıran yasaklar kalkarken, gerçekleştirilen kanuni düzenlemelerle eşcinsel evlilikler yasal hale getiriliyor. "Sanki bir yerden düğmeye basılmış..." Popüler sosyal medya platformu Twitter'da @hlmctn isimli kullanıcı, eşcinsel sapkınlıkla ilgili bir dizi tweet paylaştı. Tweetlerinde eşcinselliğin serbest bırakılması konusunda kanunlar çıkaran ülkelerle ilgili haberleri paylaşan @hlmctn, "Sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına, eşcinsellik konusunda dünyânın dört bir yanından benzer haberler geliyor. Bu işe hız verdiler gibi.." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlar...

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