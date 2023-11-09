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Medya Esas gözleri yaşartan Oda TV’nin reklam karşılığı İBB aşkı!
Medya

Esas gözleri yaşartan Oda TV’nin reklam karşılığı İBB aşkı!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 19:15:00 - 2023-11-09 19:27:42
Esas gözleri yaşartan Oda TV’nin reklam karşılığı İBB aşkı!

Kemalistlerin Mustafa Kemal üzerinden sömürüsü farklı bir boyut kazandı. Oda TV, Mustafa Kemal'in 10 Kasım ölüm yıl dönümünü fırsat bilerek İBB'den aldığı reklamla paraları cebe indiriyor.

Müslümanları 'istismarcı' ve 'hurafeci' olarak tanımlarken Mustafa Kemal üzerinden servetlerine servet katmaya devam eden Kemalistler, sömürüye tam gaz devam ediyor.

Oda TV 10 Kasım'ı fırsata çevirdi

Mustafa Kemal'e sırf fiziken benzediği için paraları cukkalayan adam, Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liradan sattığı kitap, Mustafa Kemal fotoğraflı rakı kadehleri derken, bu kez de Oda TV 10 Kasım'ı fırsata çevirdi.

CHP'den fonlandığı bilinen Oda TV, Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümünü fırsat bilerek İBB'den reklam aldı. Beceriksizliğinin üstünü Mustafa Kemal sömürüsüyle örtmeye çalışan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin 10 Kasım'a özel hazırlattığı kısa filmin reklamını yapan Oda TV, haberi "İBB’nin 10 Kasım filmi gözleri yaşarttı" başlığıyla yayımladı.

Uğur Mumcu'nun sözleri akıllara geldi

Oda TV'nin 10 Kasım konseptli reklam haberi "Esas gözleri yaşartan Oda TV’nin reklam karşılığı İBB aşkı!" olarak yorumlanırken  Türkiye'deki laikçilerin 'Atatürk' üzerinden sömürü yapması Uğur Mumcu’nun şu sözlerini yeniden hatırlattı:
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