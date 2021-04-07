Esas duruş öyle değil böyle olur
104 emekli amiralin hükümete yönelik darbe tehdidine tepki gösteren Yargıtay ve Danıştay başkanlıkları muhaliflerin hedefi haline geldi. Cumhuriyet, "Yüksek Yargı esas duruşta" manşeti atarken, akıllara 28 Şubat'ta asker karşısında el pençe divan duran yüksek yargı üyelerini geldi.
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104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı ‘darbe’ bildirisi büyük tepkilere neden oldu. Devletin farklı kademelerinden bildiriye tepki geldi. Yargı da skandal tehdide sessiz kalmadı. Danıştay ve Yargıtay Başkanlıkları, emekli generallerin darbe tehdidine tepki gösterdi.
Muhalefet partileri yargı erklerinin, cunta heveslisi gerici amirallere tepki göstermesini hazmedemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargıyı eleştirerek, “Hepsi esas duruşta” dedi.
AK Parti muhalefeti yüzünden Türkiye düşmanlığına soyunan Cumhuriyet paçavrası da, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini, “Yüksek yargı esas duruşta” sözleriyle haberleştirdi.
Esas duruş böyle olur!
Kılıçdaroğlu’nun 104 darbe heveslisi emekli amirali savunması ve yargı üyelerini hedef gösterip, “Hepsi esas duruşta” demesi, akıllara yargının darbeciler karşısında gerçekten esas duruşta durduğu rezil günleri getirdi. 28 Şubat sürecinde Müslüman siyasetçilerin ülke idaresinde olmasını hazmedemeyen cuntacıların hükümete karşı verdiği brifinge çağrılan yüksek yargı üyeleri, el pençe divan durarak askerin emrinden çıkmıyordu!..
İşte yargının, 28 Şubat sürecinde cuntacılar karşısında “esas duruşta” durduğunun kanıtları…