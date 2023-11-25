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Gündem Esad rejiminden hava saldırısı! Zeytin toplayan işçileri vurdu! 7’si çocuk 10 ölü!
Gündem

Esad rejiminden hava saldırısı! Zeytin toplayan işçileri vurdu! 7’si çocuk 10 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 16:47:00 -
Esad rejiminden hava saldırısı! Zeytin toplayan işçileri vurdu! 7’si çocuk 10 ölü!

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'in Kokfin köyünde zeytin toplayan tarım işçilerine gerçekleştirdiği saldırıda, 7'si çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib'de yine sivilleri hedef aldı. Sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin İdlib'in Kokfin köyünde zeytin toplayan tarım işçilerine hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda 7'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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