Esad, kullanımı yasak olan çivili bombaları kullanıyor
Esad rejiminin İdlib’e hava saldırısında kullandığı çivili bomba küçük bir çocuğun yaralanmasına sebep oldu.13 Ağustos 2019 Salı 13:10
Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'e hava saldırı düzenlemeye devam ediyor. Pazartesi akşamı düzenlenen hava saldırısında Heş köyü C5 füzeleriyle hedef alındı.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Füzelerin çivili bombaya sahip olması nedeniyle etrafa çok sayıda çivi saçıldı. Etrafa yayılan çivilerden birisi küçük bir çocuğun eline saplanırken, küçük çocuk bölgede bulunan sahra hastanesine nakledildi.
FOSFOR BOMBALARI DA KULLANILIYOR
Suriye'de devam eden iç savaşta hükumete bağlı güçler ve Rus Hava Kuvvetleri çeşitli parça tesirli füzeler, yanıcı tesire sahip termobarik silahlar, varil bombaları, mayınlar ve fosfor bombaları kullanıyor.
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