  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Yapmayız, etmeyiz' deniliyordu, sonunda pes edildi! Doğalgaz için oraya gidiliyor

Kenan Işık hayatını kaybetti

Mourinho yine yaptı yapacağını! Verin diye çağrı yaptı! O yıldız için sürpriz çıkış…

Mavi Vatan'a 'masal' demişti: Namık Tan'ın hesabına Amerika'dan 1 milyon dolar geldi!

Putin harekete geçti tarih belli oldu! Erdoğan ile Esad görüşmesi

Duyanlar çılgına döndü! TFF çalışanı mahkemede itiraf etti, ortalık karıştı! Bunca olup bitene inanamadılar: Herkesi kafası karışacak…

UEFA ’sorun var’ diyerek uyardı: Sır gibi saklanıyor ama… Son gelişme Türkiye’ye duyuruldu! Aman dikkat…

'Endişeliyiz ve tedirginiz' diyerek dünyaya duyurdular: F-35'leri Türkiye'ye geri verecekler

Şamil Tayyar 'sorun var' diyerek uyardı: Esenyurt’taki bakkala, kasaba müfettiş gönderirseniz...

Bu zincirinden kopmuş güruhun alçaklıkları şaşırttı mı sizi? Meğer ne boş bir hayalmiş
Gündem Esad efendi yıllar önce her şeyi anlatmış!
Gündem

Esad efendi yıllar önce her şeyi anlatmış!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 13:22:00 -

Merhum Esad Coşan hoca efendinin yıllar önce zalim küfür milletinin Müslümanlara yönelik zulmüne karşı yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.

İskenderpaşa Cemaati’nin eski lideri, Esad Efendi namıyla meşhur olan merhum Esad Coşan hoca efendinin, yıllar önce yaptığı bir konuşma yeniden akıllara geldi.

İslam aleminin, zalim küfür milletine karşı sessizliğini eleştiren Coşan, “Sadece yanlış olanı yapmak değil, doğru olanı yapmamak da günah” diyerek, “etliye sütlüye karışmamayım” algısının yanlış olduğunu vurguluyor.

Coşan’ın konuşması şöyle:

Milyonlar, milyarlar zalimleri destekliyor. Bütün dünya susuyor. Yapma bu zulmü dese, yaptırtmaz. Yazıklar olsun İslam alemine. İslam aleminden korkmuyor. Koca İslam aleminden korkmuyor. Müslümanlara saldırıyor. Neden? Müslümanların birbirlerini desteklemesi yok. Terbiyesi bir kuzu gibi, teker teker boğazlanmak sırasını bekliyor. Yazıklar olsun ümmeti Muhammed'e. Yazıklar olsun yaşayan ölülere!

Hakk'ı desteklemeye, haktan yana bir tavır göstermeye veya çok zayıf bir reaksiyon gösteriyor. Yani İslam alemi silah gönderemese bile çaldırmaktan caydıramaz mı? Caydırabilir. Elinde imkan var. Ama Müslümanlığı zayıf. Çok kusurlu, çok vebal altında Müslümanlar. Neden? Dinin özüne sahip değiller. Mantığını mantalitesini, zihniyetini, esasını, özünü, temelini, ruhunu kavrayamamış.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eyüp Sultan Camii'ne gidip kurban kesmekle işi bitireceğini sanıyor. Bir Kadir Gecesi'nde Süleymaniye Camisi'nde mevlit dinlemekle iş bitmez muhterem kardeşlerim. İslam hayat boyuncadır. İmtihan ölünceye kadardır. Her anından sorumlu bir insan. Her yaptığı işten sorumludur. Her gününden sorumludur. Yaptıklarından sorumludur. Yapması gerektiği halde yapmadıklarından sorumludur bir de.

Ben vallahi etliye sütlüye hiç dokun dokunmadığın için de sorumlusun. Sen ne sanıyorsun? Etliye sütlüye dokunmayan cezasız mı kalır? Yanlışı yaptığın için de sorumlusun. Doğruyu yapmadığın için de sorumlusun. İslam bu!

Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti
Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti

Dünya

Lübnan Başbakanı, İsrail tehdidi sonrası harekete geçti

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak
Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak

Dünya

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur
Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Gündem

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Savaş kapıda! İsrail vurmaya başladı! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!
Savaş kapıda! İsrail vurmaya başladı! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Gündem

Savaş kapıda! İsrail vurmaya başladı! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23