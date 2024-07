Esad efendi yıllar önce her şeyi anlatmış!

İskenderpaşa Cemaati’nin eski lideri, Esad Efendi namıyla meşhur olan merhum Esad Coşan hoca efendinin, yıllar önce yaptığı bir konuşma yeniden akıllara geldi.

İslam aleminin, zalim küfür milletine karşı sessizliğini eleştiren Coşan, “Sadece yanlış olanı yapmak değil, doğru olanı yapmamak da günah” diyerek, “etliye sütlüye karışmamayım” algısının yanlış olduğunu vurguluyor.

Coşan’ın konuşması şöyle:

“Milyonlar, milyarlar zalimleri destekliyor. Bütün dünya susuyor. Yapma bu zulmü dese, yaptırtmaz. Yazıklar olsun İslam alemine. İslam aleminden korkmuyor. Koca İslam aleminden korkmuyor. Müslümanlara saldırıyor. Neden? Müslümanların birbirlerini desteklemesi yok. Terbiyesi bir kuzu gibi, teker teker boğazlanmak sırasını bekliyor. Yazıklar olsun ümmeti Muhammed'e. Yazıklar olsun yaşayan ölülere!

Hakk'ı desteklemeye, haktan yana bir tavır göstermeye veya çok zayıf bir reaksiyon gösteriyor. Yani İslam alemi silah gönderemese bile çaldırmaktan caydıramaz mı? Caydırabilir. Elinde imkan var. Ama Müslümanlığı zayıf. Çok kusurlu, çok vebal altında Müslümanlar. Neden? Dinin özüne sahip değiller. Mantığını mantalitesini, zihniyetini, esasını, özünü, temelini, ruhunu kavrayamamış.

Eyüp Sultan Camii'ne gidip kurban kesmekle işi bitireceğini sanıyor. Bir Kadir Gecesi'nde Süleymaniye Camisi'nde mevlit dinlemekle iş bitmez muhterem kardeşlerim. İslam hayat boyuncadır. İmtihan ölünceye kadardır. Her anından sorumlu bir insan. Her yaptığı işten sorumludur. Her gününden sorumludur. Yaptıklarından sorumludur. Yapması gerektiği halde yapmadıklarından sorumludur bir de.

Ben vallahi etliye sütlüye hiç dokun dokunmadığın için de sorumlusun. Sen ne sanıyorsun? Etliye sütlüye dokunmayan cezasız mı kalır? Yanlışı yaptığın için de sorumlusun. Doğruyu yapmadığın için de sorumlusun. İslam bu!”