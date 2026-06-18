Eş Şebab'dan, İsrail ile ilişkilerini güçlendiren Somaliland'a tehdit

Somali merkezli Eş Şebab, Somaliland yönetiminin İsrail ile geliştirdiği ilişkiler ve Kudüs'te büyükelçilik açma kararına tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Hareketin medya birimi tarafından "Kudüs Yahudileştirilemez" başlığıyla yayınlanan açıklamada, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanıması ve iki taraf arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi sert bir şekilde eleştirildi.

Eş Şebab, Somaliland yönetiminin İsrail ile güvenlik iş birliği yürüttüğünü, diplomatik ilişkileri geliştirdiğini ve İbrahim Anlaşmaları'na katılmaya hazırlandığını öne sürdü.

Açıklamada, Somaliland Devlet Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi'nin İsrail ile ilişkilerini artırması ve Kudüs'te büyükelçilik açılmasını desteklemesi sert ifadelerle eleştirildi.

"Somali halkını temsil etmiyor"

Eş Şebab, Somaliland yönetiminin attığı adımların Somali halkını temsil etmediğini ifade ederken, Filistinlilere destek mesajı verdi.

Açıklamada, Somali halkının ve kendilerinin Filistin meselesine destek vermeyi sürdüreceği belirtilirken, Kudüs'ün statüsüne ilişkin İsrail yanlısı adımların kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Eş Şebab ayrıca Filistin davasını desteklediğini vurgulayarak, Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Somaliland-İsrail yakınlaşması

Açıklama, Somaliland ile İsrail arasındaki ilişkilerin son aylarda hızla geliştiği bir dönemde geldi.

İsrail, Somaliland'ın bağımsızlığını tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke olmuş, taraflar daha sonra diplomatik temsilcilik açılması ve güvenlik iş birliğinin artırılması yönünde adımlar atmıştı.

Son olarak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Somaliland Devlet Başkanı Abdullahi ile yaptığı görüşmede iki taraf arasında uzun yıllardır kamuoyuna açıklanmayan güvenlik iş birlikleri bulunduğunu söylemişti.

Bölgesel tepkiler sürüyor

Somaliland'ın Kudüs'te büyükelçilik açma kararı ve İsrail ile yakınlaşması, Somali başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde eleştirilere yol açmıştı.

Somali hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda Somaliland'ın bağımsızlığını tanımadığını yinelemiş ve İsrail ile yürütülen diplomatik temaslara karşı çıktığını belirtmişti.

Analistler, İsrail-Somaliland ilişkilerinin özellikle Kızıldeniz, Babülmendeb Boğazı ve Doğu Afrika'daki jeopolitik dengeler açısından yakından takip edildiğini ifade ediyor.

Eş Şebab'ın açıklamasında kullandığı ifadelerden bazıları şu şekilde:

"İşgal altındaki Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in İsra yolculuğunun menzili ve İslam’daki fazilet ve konum bakımından üçüncü mescit olan Mescid-i Aksa’yı barındırmaktadır. Bu şehrin tarihi, mirası ve mübarek mescidinin geçmişi Kur’an-ı Kerim ve Nebevî sünnette sabittir. Ayrıca siyer ve İslam tarihi kaynakları da bunu ittifakla teyit etmiştir.

Bu köklü miras, Allah ve Resûlü’nün düşmanlarına bağlılık gösteren, dinlerini değersiz bir bedel karşılığında satan mürtedlerin çabalarıyla silinemez.

“Somaliland” adı verilen yapının yönettiği topraklarda yaşayan Müslümanlara da sesleniyoruz: Ey kardeşlerimiz! Somaliland’ın başkanı Abdurrahman Cirro mürted bir liderdir. İslam dininden çıkmış ve açık küfrünü ortaya koymuştur. Ona itaat etmek veya yönetimine boyun eğmek caiz değildir. Bilakis Müslümanların görevi ona karşı cihad etmek, dinlerini ve onurlarını savunmaktır.

Kendilerini ilim ehli gibi gösteren, ancak ilimle hiçbir ilgileri bulunmayan ve bugün Yahudi ve Hristiyanlara nerede olurlarsa olsunlar bağlılığı meşrulaştırmaya çalışan kimseleri dinlemeyin ve onlara inanmayın. Mürted “Somaliland” yönetiminin bölgedeki Müslümanlar üzerinde herhangi bir meşru otoritesi yoktur.

Biz Doğu Afrika’da Rabbimizin şeriatini hâkim kılmak ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara destek olmak için mücadele ediyoruz. Gözlerimiz ise Beytülmakdis'in üzerindedir.

Filistin meselesi yalnızca Gazze halkının değil, bütün İslam ümmetinin meselesidir. Biz, müminlerin gönüllerini ferahlatacak bir gün için hazırlık yapıyoruz. Mücadele henüz sona ermemiştir. Yahudilerin ihaneti bilinmektedir, kâfirlerin tuzakları meşhurdur. Ancak biz, düşmanlarımızın hayatı sevdiği gibi ölümü seven bir topluluğuz."

Kaynak: Mepa News