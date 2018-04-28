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Es Es müthiş geri dönüşle ligde kaldı!

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, taraftarı önünde 2-0 geriye düştüğü maçta Boluspor ile 2-2 berabere kaldı ve ligde kalmayı garantiledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:36
Es Es müthiş geri dönüşle ligde kaldı!

1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Boluspor'u konuk etti. Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Eskişehirspor, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 2-0'dan skoru 2-2'ye getirip ligde kaldı.

Boluspor'un gollerini 9. dakikada Yusuf Gültekin ve 79. dakikada Rydell Poepon'dan geldi.

2-0 geriye düşen Yılmaz Vural yönetimindeki Eskişehirspor, son 5 dakikada inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. 85. dakikada Hürriyet Göçer önce farkı bire indirirken 90. dakikada Andaç Güleryüz'ün golüyle skora eşitlik geldi.

MAÇ SONU GÖZYAŞLARI...

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde kalmayı garantilerken karşılaşmanın ardından Yılmaz Vural ile birlikte futbolcular, sevinç gözyaşları döktü.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:36
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