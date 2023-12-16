Eş başkanlar Kemal'in izlerini siliyor

Buğra Kardan İstanbul

Seçim hezimetinin iç kavgalar, koltuk mücadeleleriyle çalkalanan CHP’de kazan fokur fokur kaynıyor. Büyük kurultayda delegelere para ile hediye yağdırarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayağını kaydıran ‘eş başkan’lar Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, örgütü ele geçirmek için her yola başvuruyor. Özel ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’yla bağlantılı örgüt üyelerini alavere dalaverelerle tasfiye ediyor. ‘Eş başkan’lar, bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu’nun ekibinde olan belediye başkanlarıyla tek tek yolları ayırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi kapı dışarı ediyor. Kılıçdaroğlu’nun yöntemlerini takip ederek PKK’nın siyasi kolu DEM ilve yürüme kararı alan, İP’i ittifaka zorlamak için her oyunu oynayan İmamoğlu ve Özel’in CHP’ye tahakküm etme girişimi de üst aklın planı görülüyor.

Ekrem ele geçirdi

Partideki eksen kaymasını Akit’e değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, şunları dile getirdi: “Kemal Bey, ülkeye ve partiye büyük kötülük yaptı. 13 yılda affedilemeyecek pek çok gafa ve hataya imza attı. Tabii gidiş şekli çok hoş değildi. Şimdi onun dönemine sünger çekildiğini, ekibinin tasfiye edildiğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu, CHP’yi ele geçirmiş durumda, Özgür Özel’le kendine göre bir şeyler yapıyor. Ortada yeni kadro yok. Bir bölümünü tanıyoruz. Kuşkusuz İmamoğlu, İBB’nin tüm gücünü kurultayda kullandı. Takiben yönetimi eline aldı. Kemal Bey’den kopanları da yanına çekti. Kemal Bey’e açıktan destek veren örgüt üyelerini ve yerel yöneticileri ise dışlamaya koyuldu. Normalde Ataşehir ve Kadıköy’de ön seçim yapılsa mevcut belediye başkanları kazanır. Buralarda ön seçime gidilmeyerek Kemal Bey’e sahip çıkan belediye başkanları devre dışı bırakılıyor. İmamoğlu, arkadaşlarını ve bürokratlarını belediye başkanı yapmaya çalışıyor. Ön seçime gitmediği yerleri DEM’e de verebileceğini ifade ediyor. Yani CHP’ye tahakküm ediyor ama burası kimsenin babasının çiftliği değil. İmamoğlu, ANAP’tan gelip CHP’ye ele geçirdi. Ne yazık ki CHP’ye ANAP ve DYP’den gelenler hakim oldu. Kabahat bizde büyüklerimizde.”

İstanbul'u kaybedecek

Bir dönem CHP’de önemli görevler üstlenmiş olan Tolgahan Erdoğan ise, şunları söyledi: “Kemal Bey, İmamoğlu’na randevu vermiyor. 3 defa arayan Özel’i de reddedemedi. Bu ikili Kemal Bey’in gölgesinden dahi korkuyor. Ofis açması da ‘Ben buradayım’ demek. Aktif olarak siyasette. İmamoğlu, İstanbul dahil pek çok yerde başarısız olacağı görülüyor. Bu 15 Mayıs’ta kurultayın yapılacağı ve Kemal Bey’in CHP’nin tekrar başına dönmesi anlamına geliyor. Şu anda Kemal Bey’e yakın isimleri dışlıyor. Belediyeleri arkadaşlarına veriyor. Bakırköy ve Şişli’de kendi bürokratlarına yer açıyor. Kemal Bey’e yenilmekten korktuğundan belediyeleri kontrolünü almayı amaçlıyor. Twitter’da aktif olan üyeleri de disipline vererek yola getirmeyi arzu ediyor. Ama başaramayacak. İmamoğlu’na büyük yardımlar yapılıyor. Özel’in galip çıkması için 3 milyar lirayı aşkın para harcandığından söz ediliyor. Bu kadar para İBB’den çıkamaz. Burada büyük şirketlerden, müteahhitlerden para toplandığından bahsediliyor. Bu adam bu kadar parayı harcamış, 6 ay içinde koltuğu bırakmayı diler mi?”