Erzurum'un Olur ilçesi "damaklarda tat bırakan yöresel lezzet"leriyle tanıtım atağında

ERZURUM (AA) - Karadeniz ikliminin hakim olduğu Erzurum'un Olur ilçesinin tescilli yöresel lezzetleri ile kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gezi programı düzenlendi.

Kentteki daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları, Olur Kaymakamı İlhan İlker ve Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın ev sahipliğinde, ilçenin Atatürk Parkı'nda, başta cağ kebabı, coğrafi işaretli karnavas pekmezi ve kandirif peyniri olmak üzere yaklaşık 40 çeşitli ürünün yer aldığı kahvaltı etkinliğinde buluştu.

Yöresel lezzetlerin tanınırlığının sağlanması amacıyla düzenlenen kahvaltı programının ardından, Olur Halk Eğitim Merkezi'nde, genelde kadınların dış örtü bezi olarak kullandığı, dekorasyon amaçlı örtüler ile mefruşat ürünü olarak da kullanılan karnavas bezi tanıtıldı.

Daha sonra Çataksu Mahallesi'nde, duvarlarının haricinde çivi kullanılmadan inşa edilmiş, tahtadan yapılan Tahtalı Camisi katılımcılara gezdirildi.

Kentin kuzeyinde yer alan ilçe, doğal güzelliklerinin yanında gastronomi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkmak istiyor.

- "Keşfedilmeyi bekliyor"

Kaymakam İlhan Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un en kuzey ilçesi Olur'un küçük, içinde barındırdığı güzellikler bakımından ise zengin olduğunu söyledi.

Eetkinliğin, sabah kahvaltısının tanıtımıyla başladığını ifade eden Eker, "Tüm yöresel ürünlerimizin tanıtımını yapalım istedik. Yöremize özgü belki 40'dan fazla çeşidimiz var." dedi.

Yüzyıllardır üretimi devam eden karnavas bezinin tanıtımını da yaptıklarını anlatan Eker, 40 kadını İŞKUR aracılıyla istihdam ederek bezi gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.

İlçenin kalkınmasında, Erzurum Valisi Okay Memiş'in desteklerine dikkati çeken Eker, "Bizler Valimizin de önemli destekleriyle karnavas bezini gelecek nesillere aktarmanın gayreti içindeyiz. Olur ilçemiz çok zengin ve keşfedilmeyi bekliyor. Bizler de bu zenginlikleri gün yüzüne çıkarmak için çabalıyoruz. İnşallah kısa zamanda da olumlu neticeler alacağız." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da tanıtım çalışmalarının 20 ilçede devam edeceğini belirterek her ilçenin değerlerini öne çıkartmak istediklerini dile getirdi.