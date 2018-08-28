Erzurumspor'dan transfer atağı!

İlk 3 haftada futboluyla takdir edilen, buna karşılık puanla tanışamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi-Beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğuSiphiwe Tshabalala'yla el sıkıştı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın alınmasını çok istediği Güney Afrikalı sol kanat Siphiwe Tshabalala'yla her konuda anlaşmaya varıldı.

"FORVET DE ALACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Altıparmak, "Transferimiz devam ediyor. Defansa ve orta sahaya takviyemiz olacak. Siphiwe Tshabalala'yı kadromuza kattık. İmkanlar dahilinde santrfor transferi de düşünüyoruz" dedi.