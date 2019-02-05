Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinin yanındaki sahada teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat çalıştı. Erzurum temsilcisinin tam kadro çıktığı antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 21. haftasında, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.