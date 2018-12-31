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Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:04
Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'nden transfer ettiği Thy'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.

Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.

Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:04
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Lennart Thy
  3. SÜPERLİG

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