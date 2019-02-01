Erzurumspor yeni transferleriyle çıkış peşinde





ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK / YUNUS HOCAOĞLU - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde kadrosunu Gabriel Obertan'ın da yer aldığı 5'i yabancı 7 futbolcu ile güçlendirdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezona 15 yeni transfer yaparak başlayan Erzurum temsilcisi, bunların büyük bölümünden istediği katkıyı alamadı.

Sezon başında Moussa Kone, Sefa Akgün, Lennart Thy, Arsen Khubulov, Gilles Sunu, Özer Hurmacı, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Egemen Korkmaz, İbrahim Sehic, Ridge Munsy, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Bassan ve Siphiwe Tshabalala ile mukavele imzalayan Erzurumspor, ilk 7 haftada hanesine sadece 2 puan yazdırabildi.

İstenilen performansın ortaya konulamaması nedeniyle teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, teknik patronu olmadan çıkıp yenildiği Galatasaray maçı sonrası bu göreve getirilen Mehmet Özdilek yönetimindeki ligin ilk yarısındaki diğer müsabakalardan 14 puan topladı.

Ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçtan 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, topladığı 16 puan ile kendisine 16. sırada yer bulabildi.

Bu dönemde çıkılan maçlarda 16 kez gol sevinci yaşayan ve bunların ikisini rakip oyuncuların kendi kalelerine meşin yuvarlağı göndermesiyle elde eden Erzurum temsilcisi, 22 kez de topu ağlarından çıkardı.





- 7 futbolcuyla yollarını ayırdı





İlk yarının son haftalarında Lennart Thy, Auremir Dos Santos, Erhan Çelenk, Jasmin Trtovac, Özer Hurmacı, Stephane Acka ile yolların ayrıldığı takımda, genç futbolcu Osman Şahin de sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Yeni Orduspor'a kiralandı.

Mavi-beyazlı kulüp 5 Ocak'ta yapılan olağan genel kurulda Hüseyin Üneş'in başkanlık görevine getirilmesiyle ara transfer döneminde adeta atağa kalktı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan yönetim, gol yollarında yaşanan sıkıntı nedeniyle başta hücum bölgesi olmak üzere ve defans hattına da önemli takviyeler yaptı.





- Ara transferin yıldızı Obertan





Transfer harekatına Danimarka'nın Aarhus takımından savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ve Norveç'in Sarpsborg takımından Fransız forvet Rashad Muhammed'i katarak başlayan Erzurum temsilcisi, Norveç'in Bodo Glimt takımından forvet Kristian Fardal Opseth ve Tetiş Yapı Elazığspor'dan sağ bek Serkan Kurtuluş'u kadrosuna katarak devam etti.

Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Samuel Eduok ile Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından orta sahada forma giyen deneyimli Fransız oyuncu Gabriel Obertan ile de sözleşme imzalayan yönetim, ara transfer döneminin son saatlerinde ise Göztepe'den Samed Ali Kaya ile kadrosunu güçlendirdi.

Bu futbolcular arasında bulunan ve kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United ile Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da terleten Obertan'ın takımın özellikle orta sahasında yaşanan sıkıntıya çözüm olması bekleniyor.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde takıma katılan 7 futbolcu ile ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçlıyor.