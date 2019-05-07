Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 12 Mayıs Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yakutiye ilçesindeki tesislerde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, yaklaşık bir saat sürdüğü bildirildi. Tedavileri devam eden Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın antrenmanda yer almadığı belirtildi.





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