Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 3 puan olmamasına üzüldük

Süper Ligin 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Maç öncesi Trabzon'da bir puana 'evet' der cebinize koymak istersiniz. Oyunun gidişatına bakıldığında 3 puan olmamasını üzüldük. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Oyunun tüm opsiyonlarını bu hafta içerisinde çalıştık. Trabzonspor, 2 haftadır kazanarak geliyor. Bu maçın onlar için ne kadar önemli olduğunu sosyal medyada ön plana çıktı. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor kendi sahasında Onazi Sosa bağlantısı çok iyiydi. Artı Pereira, Abdülkadir, buraları çok iyi kapattığımızı düşünüyorum. Taktiksel anlamda oyuncularım görevlerini çok üst düzey yaptılar. Üzüldüğüm nokta girdiğimiz pozisyonlarda daha derli toplu olsak galibiyetle ayrılacaktık" dedi.

''KASIMPAŞA'YI YENMEMİZ GEREKİYOR''

Son 2 hafta alınan puanların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Puandan çok sahada duruşu oyuna hükmedişi mücadele hırsı, puan kadar memnun etti. Şimdi 5 gün sonra müsabaka oynayacağız. Anlam ifade etmesi için Kasımpaşa'yı yenmemiz gerekiyor ki önümüzü sağlıklı şekilde görelim. İyi taraftar gurubu vardı. Takımlarına verdikleri destek daha da üst seviyeye çıkacaktır. Bu ligde kolay kaybetmeyen ama kazanma alışkanlığı olan takım görüntüsünde olacağız" ifadesini kullandı.