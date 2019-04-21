Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Zor 5 maçımız kaldı

Öncelikle Göztepe'yi durdurup fırsatları değerlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

''Zor 5 maçımız kaldı''

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disipline sonuna kadar sadık kaldılar, zaman zaman iyi işler ortaya çıkardık, paslalaşma anlamında, oyunu hücuma taşıma anlamında ama öncelikle iyi savunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Zor 5 maçımız kaldı. Sevincimizi yaşadıktan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız."

Hamzaoğlu, müsabakanın bitiminde Göztepe kalecisi Beto'yu teselli ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Kolay değil, bundan sonraki her maç psikolojik anlamda zor geçecek. Onların da yaşadıkları çalkantılı bir süreç var. Mağlup ayrılmak zordu, futbolun içinde bunlar var. Onlar da kafalarını kaldırıp önlerine bakmak zorundalar." şeklinde konuştu.