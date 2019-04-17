Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kar yağışı altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle günü tamamladı. Erzurum temsilcisi, 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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