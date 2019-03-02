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Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanına çıkıyor. Lider Başaklehir ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen sarı – kırmızılı takım Erzurum deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

02 Mart 2019 Cumartesi 15:46
Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanına çıkıyor. Lider Başaklehir ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen sarı – kırmızılı takım Erzurum deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erzurumspor

Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ligde iki takım için de kritik önem taşıyan mücadele 3 Mart 2019 Pazar günü oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Son 5 mücadelesinde 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Erzurumspor  sadece Sivasspor maçından galip gelebilmişti.

Galatasaray ise Akhisarspor ve Kasımpaşa galibiyetleri dışında Hatayspor ve Benfica’ya mağlup olmuştu.

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları dün Antalya'da oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başladı. Hafta, 4 Mart Pazartesi günü oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak. İşte, TFF'nin yayımladığı Süper Lig'de 24. hafta programı...

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor 2-4 MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:46
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Hatay
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  7. Antalya
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