Erzurumspor evinde nefes aldı! 2-1

Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir'de oynanan maçı ev sahibi Erzurumspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada İbrahim Akdağ, 53. dakikada Taylan Antalyalı attı. İki golün asisti de Emrah Başsan'dan geldi. Göztepe'nin tek golü ise 90+4. dakikada Yasin öztekin'den geldi.

Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 11'e yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor, yine sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Başakşehir ile evinde karşılaşacak.