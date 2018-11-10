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Erzurumspor evinde nefes aldı! 2-1

Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
Erzurumspor evinde nefes aldı! 2-1

Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir'de oynanan maçı ev sahibi Erzurumspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada İbrahim Akdağ, 53. dakikada Taylan Antalyalı attı. İki golün asisti de Emrah Başsan'dan geldi. Göztepe'nin tek golü ise 90+4. dakikada Yasin öztekin'den geldi. 

Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 11'e yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor, yine sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Başakşehir ile evinde karşılaşacak.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
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