Erzurumspor evinde nefes aldı! 2-1
Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.10 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir'de oynanan maçı ev sahibi Erzurumspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada İbrahim Akdağ, 53. dakikada Taylan Antalyalı attı. İki golün asisti de Emrah Başsan'dan geldi. Göztepe'nin tek golü ise 90+4. dakikada Yasin öztekin'den geldi.
Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 11'e yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.
Gelecek hafta Erzurumspor, yine sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Başakşehir ile evinde karşılaşacak.
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