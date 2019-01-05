Erzurum'da zincirleme trafik kazası! 20 araç birbirine girdi
Erzurum-Tortum karayolu Ahçur mevkiinde buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 0 araç birbirine girdi.05 Ocak 2019 Cumartesi 12:56
Erzurum’da buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum karayolu Ahçur mevkiinde buzlanma ve sis nedeniyle bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.
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