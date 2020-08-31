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Aktüel Erzurum'da trafik kazası: 5 yaralı
Aktüel

Erzurum'da trafik kazası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:02:45 -
Erzurum'da trafik kazası: 5 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Eruzurum-Rize karayolu Kirazlı Mahallesi yakınlarında, Asiye Akbulut'un kullandığı 34 VN 6431 plakalı hafif ticari araç, Mikail Polat yönetimindeki 25 FM 928 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki sürücünün yanı sıra Ertaç ve Aida Rayter ile Yücra Elif Cintay yaralandı.

Durumu ağır olan Aida Rayter ve Elif Cintay ambulans helikopterle sevk edildikleri Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar ise İspir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.


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