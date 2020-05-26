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Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasında "can dostlar" unutulmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:14:25 -
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasında "can dostlar" unutulmadı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin çeşitli noktalarında, sokak hayvanları için mama bırakılıp sağlık durumları kontrol edildi.

Yakutiye Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla kısıtlamanın uygulandığı kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber oldu.

İlçeye bağlı 44 mahallede inceleme yapan belediyenin veteriner hekimleri, hayvanlara yiyecek bırakmanın yanı sıra muayene ederek sağlık kontrolü yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bunun için özel bir ekip kurduklarını belirten Uçar, "Bu süreçten sokak hayvanlarımız olumsuz etkilendi, biz de bunun için ekip oluşturarak çalışma başlattık. Yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın mama ihtiyacını karşılamaya çalışırken diğer yandan da sağlık durumlarını kontrol altına almaya çalıştık. İnşallah gücümüz yettiğince, sadece bu süreçte değil her zaman, sokak hayvanlarımızın ihtiyacını gidereceğiz." diye konuştu.


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