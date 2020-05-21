Erzurum’da şimdi yazılım vakti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek için düğmeye bastı. Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek olan ücretsiz eğitim programına kayıtlar başladı.

Yazılımcı eğitimlerine katılmak isteyenlerin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak. Başvurular için son günün 27 Mayıs olduğu açıklanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, gençlere bu fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulundu. Bilim ve teknolojinin küresel ölçekte artık tek hâkim güç halini aldığını kaydeden Başkan Sekmen, “İşte bu gücü kontrolümüz altında tutmak istiyorsak eğer, bunun için gerekli adımları da atmak zorundayız” dedi.

Başkan Sekmen: “Seferberlikte biz de varız”

“1 Milyon Yazılımcı” yetiştirme projesinin bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeyle 3 yıl içerisinde tam 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesinin planlandığı bilgisini verdi. Süreç doğrultusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak anında harekete geçtiklerini ve Atatürk Üniversitesi ile ortak bir yol haritası hazırladıklarını anlatan Başkan Sekmen, “Geleceğin yazılımcılarını yetiştirme seferberliğine bizler de Erzurum’dan dâhil olup, destek vereceğiz. Gençlerimizi çok sıkı bir eğitim programından geçirip, onları milli ve yerli yazılımcılara dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Yazılımcılık İçin Başvurular Başladı

Teknolojinin inanılmaz bir hızla giderek geliştiğini ve her virajda yeni bir takım hedefler ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, “Bir zamanlar elektronik postanın bile ne büyük bir teknolojik devrim olduğunu konuşan bizler, bugün yapay zekâyı konuşuyor ve bu alanda yürütülen çalışmalara şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla gelecekte çok daha farklı detayları ve teknolojik devrimleri konuşuyor olacağız. Bu bakımdan dijital çağa hazırlıklı olmak ve gerekleri ne ise yerine getirmek zorundayız. Bu manada atmamız gereken adımlardan ilki ve en önemlisi ise, kesinlikle kendi yazılımcılarımızı yetiştirmemizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak Atatürk Üniversitemizle birlikte biz bu adımı attık ve geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek amacıyla sıkı bir eğitim programı hazırladık. Ücretsiz eğitim programımıza başvuruda bulunmak isteyenler http://www.erzurum.bel.tr/yazilimcibasvuru/ adresi vasıtasıyla kayıtlarını yaptırabilirler. Başvurular 27 Mayıs’a kadar devam edecek. Yazılımcı olmak isteyenler vakit kaybetmeden bu tarihi fırsattan mutlaka istifade etmelidir” diye konuştu.