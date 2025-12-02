  • İSTANBUL
Erzurum'da kar kısa sürdü!
Yaşam

Erzurum’da kar kısa sürdü!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dün gece etkili olan kar yağışı Erzurum’da kısa sürede durdu. Meteoroloji, kentte önümüzdeki 3 gün boyunca kar beklenmediğini, sabah ve gece saatlerinde sis, buzlanma ve don riskinin devam edeceğini açıkladı.

Erzurum’da dün gece başlayan kar yağışı, kısa süre etkili olduktan sonra durdu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Dün gece etkili olan kar yağışı az da olsa şehrin üzerini örttü. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını temizlemek zorunda kaldı. Bölgede kar yağışından dolayı özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman trafikte ve ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Ekipler trafiğin rahat işlemesi için kesintisiz çalışma yapıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

