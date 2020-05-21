  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler
için kalan
Aktüel

Erzurum'da fedakar sağlık kahramanları için "hatıra ormanı" oluşturuldu

Vali Okay Memiş: - "Erzurum olarak el birliğiyle kenetlendik ve günlük 60-70 pozitif vaka bandındayız. Şehir merkezinde pandemiyi kontrol altına aldığımıza inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:44:10 -
Erzurum'da fedakar sağlık kahramanları için "hatıra ormanı" oluşturuldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif görev alan 13 bin 316 sağlık çalışanı için oluşturulan "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Erzurum-Pasinler yolu üzerindeki Nenehatun Mahallesi'nin Sivişli Tabyası mevkisinde 172 dekarlık alanda 4 bin 31 üniversite, 373 özel ve 8 bin 912 Sağlık Bakanlığı olmak üzere 13 bin 316 sağlık çalışanı için hatıra ormanı oluşturuldu.

Vali Okay Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile basın mensupları hatıra ormanında sosyal mesafe kuralını gözeterek fidan dikimi yaptı.

Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlı davranışından dolayı Orman Bölge Müdürlüğü ile ekiplerine teşekkür etti.

Kent genelinde yaklaşık 14 bin sağlık çalışanı olduğunu anlatan Memiş, "Burada 30 bin fidan dikeceğiz. Bütün dünya Kovid-19 ile mücadele ediyor. Bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti olarak biz çok iyi yürütüyoruz ve yönetiyoruz." dedi.

Memiş, salgınla mücadelede Erzurum'un çok iyi durumda olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere bütün sağlık çalışanları, başhekimler, hekimler, ebeler, hemşireler ve hastanelerdeki özel güvenlik personeline varana kadar büyük bir özveri içerisinde oldular. Mücadelenin ilk başlangıcından günümüze kadar gerçekten cansiparane mücadele ettiler. En ön cephede, safta yer aldılar ve biz bu pandemiyi kontrol altına aldık. Sağlık çalışanlarımız kadar ekiplerimiz de çok büyük çaba sarf ettiler. Erzurum olarak el birliğiyle kenetlendik ve günlük 60-70 pozitif vaka bandındayız. Şehir merkezinde pandemiyi kontrol altına aldığımıza inanıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı