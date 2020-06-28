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Aktüel

Erzurum'da dün kaybolan çocuk bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-28 17:17:50 -
Erzurum'da dün kaybolan çocuk bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da dün kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu.

Narman ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde babası ve iki ağabeyiyle hayvan otlatan İlhan Akyol, havanın yağmurlu olması ve yoğun sis nedeniyle dönüş yolunda kayboldu.

Eve giden ağabeyleri, kardeşlerinin gelmediğini görünce durumu baba İbrahim Akyol'a bildirdi.

Mahalle sakinleriyle oğlunu aramaya koyulan baba Akyol, iz bulamayınca durumu jandarma ile AFAD ekiplerine haber verdi.

Gece saatlerine kadar sürdürdükleri çalışmalara karanlık nedeniyle ara veren ekipler, sabah yeniden İlhan'ı aramaya başladı.

Kireçli Mahallesi'nde bulunan kayıp çocuk, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

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