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Aktüel Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek
Aktüel

Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Erzurum İl Hıfzıssıha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla, belirlenen spor salonlarının cuma namazı için ibadete açılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:41:00 -
Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Vali Okay Memiş başkanlığındaki İl Hijyen Kurulu, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bazı ek tedbirler aldı.

Bu kapsamda, kentte özel ve resmi olarak eğitim veren gündüzlü Kur'an kurslarının yıl sonuna kadar, yatılı Kur'an kurslarının ise 21 gün boyunca eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürmesi kararlaştırıldı.

Şehir merkezi ve ilçelerdeki değişen hava koşulları nedeniyle camilerdeki yoğunluğu önlemek için Cuma namazı için belirlenen spor salonlarının açılması kararlaştırıldı.

İl ve ilçelerdeki camilerin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve bazı okulların spor salonlarında Cuma namazı kılınabilir.

Toplantıda kreş ve anaokullarının şehir genelindeki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

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