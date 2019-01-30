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Erzurum'da buz tırmanış festivali yarın başlayacak

- 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden sporcular katılacak

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
Erzurum'da buz tırmanış festivali yarın başlayacak


ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonunca gerçekleştirilen 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali, yarın başlayacak.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresinin destekleriyle Uzundere ilçesinde yapılacak 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali öncesi sporcular, DAP İdaresi Konferans Salonu'nda verilen gala yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden çok sayıda sporcunun katılacağı festivalin gala yemeğinde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, katılımcılara başarı diledi.

Erzurum'da sporcuları ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Memiş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dağcı kardeşimiz Emrah Özbay'i ve ebediyete intikal eden bütün sporcu arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Göreve başlayalı 3 ay oldu, kentte gördüğümüz potansiyel karşısında kendimize 1 milyon turist hedefi koyduk. Erzurum'u Türkiye'nin bir numarası yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından misafir sporculara yemek ikram edildi.

Daha sonra festivalin organizatörü Çetin Bayram tarafından katılımcılara sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Programa, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanı Adnan Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile çok sayıda kurum yetkilisi katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
  1. "5. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali"
  2. DAP
  3. Emrah Özbay
  4. Erzurum

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