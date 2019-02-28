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Erzurum’da ‘10 Parmağında 10 Marifet’ projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘10 Parmağında 10 Marifet’ projesi kapsamında, Yakutiye Gençlik Merkezi GençlikLiderlerinden Fırat Altunok nezaretinde ortaokul öğrencileri, yeteneklerini sergiledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:26
Erzurum’da ‘10 Parmağında 10 Marifet’ projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘10 Parmağında 10 Marifet’ projesi kapsamında, Yakutiye Gençlik Merkezi GençlikLiderlerinden Fırat Altunok nezaretinde ortaokul öğrencileri, yeteneklerini sergiledi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 10 Parmağında 10 Marifet projesinde minik yürekler yeteneklerini gösterdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Fırat Altunok’un organize ettiği etkinlikte ortaokul öğrencileri marifetlerini gösterdi. Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘10 Parmağında 10 Marifet’projesi kapsamında önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Elektrik Teknisyeni Yakup Yılmaz, minik öğrencilere elektrik, sıhhi tesisat, mobilya işleri üzerine kullanılan alet, araç ve gereçlerin tanıtımı yaptı.


Gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde yaşanılacak tehlikeleri anlatan Yılmaz, bir işin tamirinin yapılması gerektiğinde, tüm iş güvenliği önlemleri alındıktan sonra işin yapılması gerektiğini söyledi.


Yılmaz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin işe olan merakları ve marifetlerini sergilemesi çok güzel. Örneğin evde bozuk üçlü prizi yapmak istemeleri ya da bozuk bir musluğu tamir etmeleri olumlu gelişme. Ancak, çocuklarımız ve gençlerimiz işin risklerini ve tehlikesini de bilmesi lazım. Bir işi yaparken, öncelikle o çevrede iş güvenliği tedbirini almamız gerekir. Öncelikle insan sağlığı ve iş güvenliği çok önemli. Tüm bu gereksinimleri yerinde getirdikten sonra yapmak istediğimiz işi gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.


Gençlik Lideri Fırat Altunok’un organize ettiği etkinlikte Elektrik Teknisyeni Yakup Yılmaz’ın bilgilendirmesinin ardından 125. Yıl Ortaokulu’ndan 50 erkek ve kız öğrenci, bozuk olan üçlü prizleri ve su musluklarını tamir etmeye çalıştı. Minik çocukların yetenekli oluşu, Altunok ve Yılmaz’ı oldukça mutlu etti.Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fırat Altunok, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 10 Parmağında 10 Marifet projesi kapsamında böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Bize İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ve Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürümüz Zülküf Yılmaz destek verdi. Bizde elektrik teknisyeni arkadaşımız Yakup Yılmaz’ın aydınlatıcı bilgileri doğrultusunda, minik yüreklerin yeteneklerini keşfettik. Bize kapılarını açan başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz’a, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve 125. Yıl Orta Okulu idaresine teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:26
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