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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,49 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:27:22 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg38,0040,0039,49HTS
PirinçKg7,927,927,92HTS
TurşuKg2,504,303,27HTS
Kuru incirKg14,0030,0026,57HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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