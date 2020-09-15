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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Kaşar peynirinin kilogramı 32,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:30:57 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peynirKg15,7515,7515,75HTS
Kaşar peyniriKg32,5032,50 32,50 HTS
Bal süzme piknikKg0,850,850,85HTS
Yağlı peynirKg20,5020,5020,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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