Erzurum Ticaret Borsası
Kaşar peynirinin kilogramı 32,50 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peynir
|Kg
|15,75
|15,75
|15,75
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|32,50
|32,50
|32,50
|HTS
|Bal süzme piknik
|Kg
|0,85
|0,85
|0,85
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|20,50
|20,50
|20,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış