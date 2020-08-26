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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,04 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:25:55 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,04 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş Kg42,0054,0048,04HTS
Et KüçükbaşKg35,0052,0251,44HTS
Civil PeyniriKg20,0020,0020,00HTS
Yağlı PeynirKg22,0025,0023,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış


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