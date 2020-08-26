Erzurum Ticaret Borsası
Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,04 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,04 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|42,00
|54,00
|48,04
|HTS
|Et Küçükbaş
|Kg
|35,00
|52,02
|51,44
|HTS
|Civil Peyniri
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|22,00
|25,00
|23,75
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış