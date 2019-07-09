Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülte ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alınacak. Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 9 Temmuz’da başlamış olup ilan başvuru süresi 15 gündür. Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne göre yapılacaktır.

Doçent başvurularında “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini, yayınlara ilişkin puanlama listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte;

Dr. Öğr. Üyesi başvurularında “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak

Dr. Öğr. Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgelerini, Yabancı Dil belgelerini, yayın listelerini, yayınlara ilişkin puanlama listelerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ekleyerek;

Bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Dr. Öğr. Üyeleri ilan edilen fakülte dekanlığına, Doçentler ise Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

(Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Not: Başvuru tarihleri tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.