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Kültür - Sanat Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi
Kültür - Sanat

Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:38:00 - 2021-12-11 22:41:00
Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Erzurum yöresine ait ürünlerin tanıtımından, yöresel bıçak oyununa kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Erzurum yöresine ait tatlar vatandaşlar ile buluşturuldu, yöresel bıçak oyunu oynandı ve yöre sanatçıları sahne aldı. Vatandaşları yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yöresel günlerimiz uzun zamandır devam ediyordu. İnşallah bugün finalini yapıyoruz ve finale yakışır bir organizasyon ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz bu alanları sivil toplum kuruluşlarına açıyoruz.

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