Erzurum semalarında nadir an! Sakallı akbaba dronla yan yana uçtu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yapılan doğa çekimleri, alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

İHA muhabiri tarafından 1700 rakımda yapılan doğa çekimleri sırasında nadir görülen sakallı akbaba dron kamerasına yansıdı. Yırtıcı kuş türleri arasında en büyüklerden biri olan sakallı akbabanın, drondan kaçmaması dikkat çekti. Akbaba, herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden bir süre dronla yan yana uçarak eşsiz görüntüler oluşturdu.

Ortaya çıkan kareler, bölgenin zengin yaban hayatını ve Uzundere’nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.