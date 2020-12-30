  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum Palandöken Belediyesi atık malzemelerle maske imalat makinesi üretti
Aktüel

Erzurum Palandöken Belediyesi atık malzemelerle maske imalat makinesi üretti

Belediye Başkanı Muhammet Sunar: - "Tamamen kendi imkanımızla tasarlayarak atık malzemelerden 1900 liraya mal ettiğimiz makineyle bugüne kadar 500 bin civarında maske ürettik"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:48:19 -
Erzurum Palandöken Belediyesi atık malzemelerle maske imalat makinesi üretti

ERZURUM (AA) - Erzurum Palandöken Belediyesinin, atık malzemelerden ürettiği maske imalat makinesiyle seri üretime geçtiği bildirildi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaptığı yazılı açıklamada, atık malzemeleri değerlendirerek tamamen kendi imkanlarıyla maske imalat makinesi ürettiklerini belirtti.

Ürettikleri makineyle Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde aralıksız üretim yaptıklarını ifade eden Sunar, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminin başında maske üretmek ve temin etmek zordu. Belediye olarak giysi tasarım merkezimizde önce yıkanabilir maskeler ürettik. Tek kullanımlık maske üretimine de gerekli malzemeleri temin ederek geçtik. Seri üretim için bir makinaya ihtiyaç duyuyorduk. Makinayı temin etmek için araştırmaya başlayınca satın almanın gayet güç ve maliyetli olduğunu gördük. Buna ilaveten piyasa değeri 60 bin lira civarında olan makinanın teslimatı ise yoğun talepten dolayı birkaç ayı bulacaktı."

Sunar, yaptıkları istişare sonucu belediyede görevli mimar ve mühendislerle kendi makinelerini üretmeye karar verdiklerini ifade ederek, internetten gördükleri bazı örnekler üzerinden çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Çok kısa sürede makineyi tasarladıklarını bildiren Sunar, "Makinayı tamamlayıp seri üretime geçtik. Tamamen kendi imkanımızla tasarlayarak atık malzemelerden 1900 liraya mal ettiğimiz makineyle bugüne kadar 500 bin civarında maske ürettik. Ürettiğimiz maskeleri ilçe sakinlerine, çeşitli alanlara açtığımız stantlarla ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunar, yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskeleri de ürettiklerini belirterek, 15 Temmuz, Erzurumspor ve Ayasofya temalı maskelerin yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı
Gündem

MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PD..
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı
Gündem

Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sü..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay