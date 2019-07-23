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'Erzurum Kongresi'nde dini değerler zirvededir'

Erzurum Kongresi’nin 100. yılı münasebetiyle yeniakit.com.tr’ye konuşan Erzurum Üniversitesi Öğretim Üyesi Gürsoy Solmaz, “Erzurum Kongresi devleti ekmek bilip bu vatanı bölmek için yapılmamıştır. Burada Kürt-Türk kardeşliği vurgulanmıştır.” dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 19:37
'Erzurum Kongresi'nde dini değerler zirvededir'

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Atatürk Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gürsoy Yılmaz, Erzurum Kongresi’ne ilişkin yeniakit.com.tr’ye değerlendimelerde bulundu. Yılmaz, Erzurum Kongresi’nde dini ve milli değerlerin öne çıktığını belirterek, “Erzurum Kongresi, Atatürk’ün yapmış olduğu planlarla bundan sonraki Sivas ve Ankara kongreleriyle birlikte milli mücadeleye yelken açtığı, halk desteğini bulduğu yerdir.” diye konuştu. 

“Anadolu İslam’ın beşiğidir”

Erzurum Kongresi’nin, Türk Toplumu’nun sıkıntılı hallerde şaha kalkabilecek dirayete sahip olduğunu gösterdiğine değinen Dr. Gürsoy Yılmaz, “Kongre, halkın bilinçte uyanıklığının çok yerinde olduğunu ve o gibi hallerde nasıl şaha kalkabileceğini, nasıl dirayet içinde olabileceğini göstermesidir. Erzurum Kongresi Kürt-Türk kardeşliğini vurguladığı gibi İslamî bütünlüğe de işaret etmektedir. Avrupa bizi Müslüman biliyor, Anayasamız’da laik değil de ateist yazsa ne olur?” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Bizim İslam ile bütünleşen bu kimliğimizi koruyarak geleceğe doğru yol almamız gerekir. Dinimizi ve tarihimizi bilmediğimiz sürece Erzurum Kongresi’ni bilmemiz bir şey ifade etmez. İslamiyetsiz olmaz. Anadolu İslam’ın beşiğidir, sadece Erzurum’da değil bütün Anadolu’da dini değerler zirvededir. Erzurum Kongresi, bizim milli ve dini değerlerimizi içinde yoğurup o tepsi içerisinde pişirdiğimiz bir oluşumdur.

Erzurum Kongresi’yle birlikte Milli Mücadele başladı

100 yıl önce bugün 62 delegenin katılımıyla Erzurum Kongresi toplandı. 23 Temmuz 1919 tarihinde başlayan ve 2 hafta süren kongreye 5 doğu ili katılmıştır. Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van illeri kongreden sonra işgal altına giren iler olmuşlardır. Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir. Bu kongreyle birlikte Milli Mücadele’nin ilk sesleri duyulmaya başlanmıştır. 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 19:37
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Bitlis
  5. Ankara
  6. Dr. Gürsoy Yılmaz
  7. Erzurum Kongresi

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