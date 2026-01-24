Erzurum Kongre Merkezi vatandaşların gündeminde

Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata'ın yazısına göre; 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Sayın Valimiz, Çorum’da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla 18 Ağustos 2023’te Erzurum Valiliği görevine başlayan Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sahaya indi; Erzurum’da yapılması gerekenler için tüm enerjisiyle harekete geçip, daha ilk günden “Ben buradayım” mesajı verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'yla birlikte depreme dayanıksız ve ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle ziyarete kapatılan Erzurum Kongre Binası'nı ziyaret etti.

Milli Mücadele'nin simge mekanlarından Erzurum Kongre Binası, 6 Ocak’ta depreme dayanıksız ve ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle geçici süreyle ziyarete kapatılmış, yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Çiftçi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar çokça eleştirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan teknik ekibin geçtiğimiz günlerde yaptığı inceleme sonucunda tarihi binanın yıkılmayarak güçlendirme çalışmasıyla korunmasına karar verilmişti.

Çiftçi, yapının Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından okul olarak kullanıldığını söyleyip bu yönüyle incelenmesi gerektiğini söyledi. "Yıkılırsa aslına uygun şekilde yeniden yapılır" sözleri de eleştirilerin büyümesine yol açtı.

Evet; Çiftçi doğru ve karalı bir cevap verdiği ve binanın hasarlı olduğu, binanın güçlendirme yapılmaması için fikir beyanında bulunmuştu. Bir binanın hasar görmüş olması, ne kadar güçlendirme yapsanız bile yerini tutmaz. Ancak tarihi bina olma hasebiyle yıkılıp aynı şekilde, yani tarihin kalıntılarını göz önünde bulundurarak yapılması daha doğru olabilir.

Vali çiftçinin tarihi bina hakkında söyledikleri takdire şayandır. Allah korusun, hasar görmüş bir binanın yeni bir deprem esnasında yıkılması kaçınılmazdır. Bakan'ın aldığı karar doğrultusunda hareket etmesi önemli bir göstergeden ibarettir…

Bence, doğru ve yerinde bir karar!

Erzurumluları dilinden düşmüyor!

Erzurumlular Vali Mustafa Ciftçi 'yi bağrına basmışlardır. Veriler kararın arkasında durmak, Vali Çiftçi'nin sözlerine itibar edilmesi önemlidir. Mutlaka gereken yerlerle görüşülmüştür.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki siyasetçilerle birlikte ''ağır hasarlı'' denilen kongre binasına girdi…

Protokol üyeleri, sonrasında depreme dayanıksız ve ağır hasarlı olduğu yönünde raporu bulunan binada kamuoyuna Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen güçlendirme kararını hatırlattı.

''Ağır hasarlı'' diye kapatmışlardı: Sağlık Bakanı'nı götürdüler

Binanın akıbetinin ne olacağı tartışılırken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin sözlerine MHP’den sert itirazlar geldi!

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın "Erzurum Kongre Binası’nın yıkılması kabul edilemez" dedi.

MHP İl Başkanlığı da "Yık-yap şart değil, bilimsel ve çağdaş güçlendirme yöntemleriyle bina korunabilir" açıklaması yaptı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, yıkımın binanın tarihi kimliğini geri dönülmez biçimde yok edeceğini vurguladı. "Yıkıp yeniden yapmak, aslında sadece kopya üretmektir" diyerek güçlendirme sürecine teknik destek vermeye hazır olduklarını da duyurdu.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, bakanlıkla yaptığı görüşmelerin ardından binanın yıkılmayacağını ve güçlendirme çalışmalarıyla korunacağını açıkladı.

Bina sanırım taştan yapılmış ve kolay kolay yıkılması mümkün değil, ama yinede karar veren Erzurum yönetimidir!