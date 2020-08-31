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Aktüel Erzincan'dan Suriyeli mağdurlara 23 ton gıda ve giyecek yardımı gönderildi
Aktüel

Erzincan'dan Suriyeli mağdurlara 23 ton gıda ve giyecek yardımı gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:40:36 -
Erzincan'dan Suriyeli mağdurlara 23 ton gıda ve giyecek yardımı gönderildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 23 ton gıda ve giyim malzemesi bulunan 61. yardım tırı, Suriye'ye gönderildi.

Dernek binası önünde, yardım tırının Suriye'ye gönderilmesi dolayısıyla uğurlama töreni düzenlendi.

Erzincan İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Mustafa Uçar, törende yaptığı konuşmada, Erzincan İHH olarak Suriye'ye 61'inci yardım tırını gönderdiklerini söyledi.

"Suriye'deki savaşın vahim insani bir krize neden olduğunu, kimyasal silahlar ve bombaların hiç çekinilmeden kullanıldığını, başta Halep olmak üzere İslam medeniyetinin kadim şehirlerinin yerle bir edildiğini" anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Halkımızın desteği ile tüm mazlum coğrafyaya yardımlarımızı sürdürmekteyiz. Dernek olarak bugün hayırsever halkımızın desteğiyle 61. yardım tırımızı uğurluyoruz. Tırda başta un, gıda, muhtelif giyim eşyası ve su olmak üzere mali değeri 50 bin Türk Lirası olan yardım malzemesi var." dedi.

Söz konusu tır törenin ardından Suriyeli mağdurlara yardım ulaştırılması amacıyla bölgeye uğurlandı.

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