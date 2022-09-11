  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam
Aktüel

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam

Erzincan Belediyesi Özel Halk Otobüsü ücret tarifesine göre vatandaşlar artık 8.00 TL ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 13:42:00 -
Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam

Can kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine öğrenciye 1 TL, sivil vatandaşa ise 1.5 TL zam yapılırken Can kart kullanmayan vatandaşlar içinde ücret 8.00 TL olarak belirlendi.

Yapılan yeni zamdan sonra Can kart sahibi olan öğrenciler 5.50 TL öderken, sivil vatandaş ise Can kart ile 6.50 TL ödeme yapacaklar. 10 Eylül 2022 tarih itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımayı 8.00 TL ödeyerek kullanacaklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23