  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da samanlıktaki yaklaşık 140 ton ot yandı
Aktüel

Erzincan'da samanlıktaki yaklaşık 140 ton ot yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:33:53 -
Erzincan'da samanlıktaki yaklaşık 140 ton ot yandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da samanlıkta bulunan yaklaşık 140 ton ot yandı.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yeşilçay köyünde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına 5 araç ve 9 itfaiye personeliyle müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 9 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olayda samanlıkta bulunan yaklaşık 140 ton ağırlığındaki 6-7 bin yonca balyası yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı
Dünya

Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Rus savaş uçakları tarafından taciz edildi. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu...
Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan karşıtı bir hamleye imza a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı